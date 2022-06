Schitterende aflevering van Beau gisteravond met Jan de Hoop, de iconische ontbijtman die na 33 jaar pleurisvroeg (04:15 uur) opstaan groots, meeslepend alsook snotterend afscheid nam van RTL, en de afgelopen dagen druk is geweest met het beantwoorden van 50.000 miljoenmiljard appjes, mailtjes en dm's van lieve lieve lieve kijkers en snottervrouwen met bloemetjesjurken. Jan de Hoop gaat na 33 jaar RTL nu de geraniums water geven bij Omroep Gelderland, waarop Beau in een zeldzaam schurend momentje vroeg: dus je gaat niks meer doen voor RTL? Antwoord Jan: NEE. Maar dat klopt niet. De onderzoeksredactie van GeenStijl heeft een screenshot in handen (zie boven) waaruit blijkt dat Jan de Hoop nog steeds in dienst is van RTL. Jan de Hoop figureert nog op de faalpagina 404 van RTL, en dat zijn toch echt factuurtjes van 500 eypo's per dag. Hup Jan. Maak er wat van.