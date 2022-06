300 wetenschappers schreven een brief om voor de wetenschap op te komen, 1 wetenschapper in spé schreef een set onderzoeksvragen om de wetenschap weer in een kwaad daglicht te zetten. Dit onderzoek is echt smullen: de bedoeling is dat je voor een fictieve humanitaire missie kandidaten selecteert op basis van hun gender, bedwensen en politieke voorkeur. Het zou kunnen dat we in een prachtige satirische fuik tuinen (een mens mag hopen, nietwaar?), want het gaat in veel hoofden al mis bij het ontbreken van het woord 'blank' in de huidskleurlijst voor deelnemers. Maar het onderzoek kan ook gewoon echt zijn - we leven immers in een postmoderne samenleving waarin praktische competenties in toenemende mate ondergeschikt zijn aan ideologische quota langs primaire lijnen als sekse, geaardheid en huidskleur.

"Het doel van dit onderzoek is om een inzicht te krijgen in welke factoren een rol spelen bij de beoordeling van bekwaamheid van politieke kandidaten – in dit geval specifiek gericht op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het onderzoek zal ongeveer 10 minuten duren."

Zelf zijn we in onze beantwoording met volledige willekeur los gegaan op de invulbolletjes. aangezien er geen zinnig woord te zeggen is over competenties op basis van gender, geaardheid of politieke voorkeur. Maar dat is dus kennelijk het doel van het onderzoek. Zelf deelnemen: HIERRR. En niet liegen hè. Wetenschap dient zuiver te zijn.