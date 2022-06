Kaufmann ziet daarin een bevestiging van de hypothese in zijn boek Whiteshift (2018) over de teloorgang van ‘witte meerderheden’. Daarin voorziet hij een Amerikaanse en Europese toekomst met gemengde bevolkingen en een verschuiving (shift) naar een inclusief ‘beige’, dat niettemin nog een gedeelde ‘witte’ cultuur kan hebben. Kaufmann vindt het legitiem dat witte bevolkingen hechten aan hun eigen groep en meent dat politici dat serieus moeten nemen; het leverde hem de kritiek op dat hij een aanhanger zou zijn van witte identiteitspolitiek. Maar zijn boek maakt ook duidelijk dat ‘witheid’ ook of zelfs vooral een culturele term is. In The History of White People (2010) liet historica Nell Irvin Painter al eerder zien hoe definities van wie gelden als wit historisch veranderlijk zijn.

Maar in hun culturele oorlog gebruiken adepten van de Grote Vervanging niet alleen abjecte romans en demografische alarmkreten. Steeds vaker putten ze uit moderne biologie en genetica, om hun rassenwaan te onderbouwen. In feite is dat een herleving van een aloud biologisch racisme, gestut met selectief shoppen in genetisch onderzoek dat door de mainstream wetenschap zou worden genegeerd of ‘verzwegen’. Ook dat is betrekkelijk nieuw. Na de gruwelen van het nazisme vertaalden witte supremationisten hun overtuigingen bij voorkeur in culturele termen (niet moslims of Afrikanen zelf heetten inferieur, maar ‘hun cultuur’). De revoluties in genetica en dna-onderzoek brachten een omslag. Inmiddels is pseudo-wetenschappelijk biologisch racisme aan een nieuw leven begonnen.

