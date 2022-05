Zelfs nu de meeste kopstukken al achter tralies zitten zorgt de Nederlandse drugsmaffia nog voor een bangdemie bij justitie waar nog geen vaccin voor is. In liefst 39 strafzaken in de afgelopen twee jaar werden de namen van de officieren van justitie geanonimiseerd uit angst voor wraak. Dit blijkt uit cijfers van [censored] die de [censored] vandaag publiceert. Bij negen rechtszaken mochten officieren van justitie niet worden gefilmd of getekend en in één zaak, die van Peter R. de [censored], is het complete strafdossier geanonimiseerd, waardoor zelfs de namen van rechercheurs, getuigen en deskundigen achter een Ruttiaans zwart balkje verdwijnen. En ja, dat gebeurt door hetzelfde O[censored] M[censored] dat tot twee keer toe de foto van kroongetuige Nabil [censored] liet uitlekken in de zaak tegen Ridouan [censored]. En deze extra censuur klinkt misschien verstandig, maar het blijft een enorme knieval voor de mocromaffiaterreur. Justitie geeft hiermee toe dat het de veiligheid van de betrokkenen niet kan garanderen, omdat de criminele clubs in de straten regeren en schuift daarom de rechtstaat steeds verder een oncontroleerbaar achterkamertje in. Wat een stelletje laffe [censored].