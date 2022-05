Over het stratencircuit van Monaco is alle race-romantiek al zo vaak uitgeschreven dat het parcours van het quasi-Fransoze prinsdom een cliché is geworden. Echt racen doen ze ook al decennia niet meer want de bolides zijn te lang en te breed, je kan nergens inhalen en in deze eeuw won de polesitter bijna altijd de race, tenzij crashes of panne. Daarom is de kwalificatie interessanter dan de Grand Prix zelf, die vooral lekker lang tijd geeft om badpakmeisjes op peperdure bootjes te spotten vanuit de helocams. Maar ter zake vandaag. Karel de Klerk en Karel de Sint rijden de snelste single laps in hun rode bolides, kort gevolgd door Max & Checo terwijl Russell wederom z'n teamgenoot overklast, die al het hele weekend klaagt over breinpijn van het porpoisen. Leclerc is misschien de snelste, maar hij wil ook te graag op zijn thuiscircuit: twee weken terug crashte hij met een klassieke Ferrari in Rascasse, vorig jaar kostte de snelste tijd hem ook zijn versnellingsbak en daarmee de race. Die ging naar Max. Stijlloze voorspelling: We zetten Perez gewoon eens op pole, Chales P2, Max P3. En de race is voor een Red Bull morgen. Beter weten is hier invullen met invite code 2dfbd44dcb.

BLOKJESVLAG: Leclerc P1, Sainz P2, Perez P3 en Max P4 in een Kwali die eindigt in een rode vlag na een zwieper van Checo.