Het is Hemelvaartsdag en dat is voor Smulbeer de Vries (achteraan links) de belangrijkste dag van het jaar. Dan gaat hij namelijk samen met zijn naast hem lopende minnares Moniek (alias 'de Slak') dauwtrappen door de Drentse Aa. Die wandeltocht is echter niet het hoofddoel van de dag: na afloop, rond 9 uur, even na de koffie, gaat hij lang en gepassioneerd vrijen met Moniek, in de bosjes en vrijwel altijd zonder condoom. Moniek is een trapstoffeerder uit Doetinchem. Voor Smulbeer, wiens vader iedere dinsdag een broodje frikandel haalde bij cafetaria De Smulbeer en daar zijn zoon naar vernoemd heeft, is het allemaal heel sexy doch ingewikkeld. Hij is immers getrouwd met Samantha, maar zij zit vanwege haar werk bij Shell veel in Oman, en als ze thuis is heeft ze last van migraine. Nou ja, en 1x per jaar mag Smulbeer dus vrijen met Moniek.

Over Moniek gesproken, hier uiterst rechts op de foto, zij heeft twee hobby's. De eerste is 1x per jaar vrijen met Smulbeer en de tweede is kijken naar wedstrijden op het hoogste niveau van het driebanden. Moniek kan urenlang vertellen over hoe de Nederlandse biljartcompetitie de sterkste competitie ter wereld is. Haar favoriete speler is de Zweed Michael Nilsson, die in het verleden furore maakte bij A1 Biljarts te Apeldoorn. Wat Nilsson nu doet, en of hij überhaupt nog actief is in het driebanden, weet Moniek eigenlijk niet. Haar jaarlijkse seksbeurt met Smulbeer stond voor de deur, dus had ze andere dingen aan haar hoofd.

Ook actief in de dauwtraptocht in Drente: Harm-Rogier Kees, hier links vooraan op de foto, een mottige melkboer uit Beilen. "Vertrouw nooit iemand met twee voornamen", hoorde hij ooit. Dat is mooi, want ik heb er zelfs drie, dacht Harm-Rogier Kees toen. Het kan trouwens nog mooier, want de voornaam van zijn vader is Smeer. Enfin, Harm-Rogier heeft nog nooit in zijn leven een lange broek aangehad. Daarom heeft hij ook van die wittige melkpoten: zijn huid kan gewoon heel erg goed tegen de zon. Nadeel: Harm-Rogier haalt jaarlijks tien teken uit zijn poten. Ook heeft hij al 6x Lyme gehad. Vervelend, maar daar laat Harm-Rogier zijn lievelingssmoothie niet door afnemen: doperwten geroerd door een pak melk.

Nou, daar gaat de hele optocht, hoor. Vierde van links, met die blauwe, gewatteerde jas: Alfons Smikkeldik. Hij lijkt een beetje op die kale vette miljonair van dat televisieprogramma, maar dat vindt hij zo'n ongelooflijke kloot, dat hij zijn naam niet over zijn lippen krijgt. Liever denkt Alfons aan die keer dat iemand hem vergeleek met Johnny Depp - dat was op jenaplanschool De Tandem in Gorssel in 1998. Sindsdien heeft Alfons een fictieve relatie met alle vriendinnen van Johnny Depp. Dan knipt hij een gaatje in een magazine met een foto van Vanessa Paradis en dan weet u het verder wel. Momenteel heeft Alfons ruzie met een jpg-bestand van Amber Heard.

Zien we dat nou goed? Ja hoor, derde van rechts, die lange slungel, het is Bikkel Pik. Op zijn zestiende werd hij gescout voor een basketbalteam en dat vond Bikkel (2.08m) maar helemaal niks. Zijn oom zat op volleybal en liever was Bikkel ook gaan volleyballen. Door groepsdruk (al zijn heteroseksuele vriendinnen op de basisschool zaten ook op basketbal en al zijn homoseksuele vrienden zaten op volleybal) moest hij echter wel gaan basketballen. Hij wilde namelijk (nog) niet verklappen dat hij gevoelens heeft voor mannen. Inmiddels is het hoge woord eruit, hoor! Bikkel is getrouwd met Dik de Harde (52) uit Gendringen. Ze hebben elkaars achternaam aangenomen: Bikkel heet nu Bikkel Pik-de Harde en zijn man heet Dik de Harde-Pik.

Doei