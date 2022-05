Niet Qontrol-ball maar Superkneuzenbal: dat is Zwerkbal voor dreuzels in ontkenningsfase

ONDERZOEKERS hebben iets bedacht: Qontrol-ball. Het is een nieuwe sport en het is gemaakt voor totale nerds die 's ochtends allemaal shit in Python zitten te doen en 's avonds lekker willen zweten met een rood gymlintje van meester Bas om het lijf. Daarna drinken ze een Club-Mate, gaan ze terug naar de vriendin die ze niet hebben en roppen ze zich af op prinses Leia. Het leuk moeten vinden van ingewikkelde dingen die bedacht zijn door onderzoekers roept sowieso een allergische reactie op. Neem nou voetbal. Twee teams, de bal moet in het netje, klaar. Volleybal: de bal moet op de grond. F1: zo snel mogelijk naar de finish. Altijd als die hoogbejaarde bestuurskamerclowns van de FIFA tussen het omkopen van allerlei oliekneuzen door spelregelwijzigingen doorvoeren, omdat het volgens 'onderzoekers' nodig is, loopt de boel in de soep, en voor je het weet gaat het niet meer over de pracht van de sport maar ratelen 'analytici' als Pierre van Huilstronk en Ronald Supermegakneus aan tafel van Studio Witte Chinees voortdurend over de oogafwijking van de videoscheidsrechter. Terwijl: zo'n VAR is ook maar een blinde vink die thuis niks te vertellen heeft. We ontregelen ook volledig van padel, ook al zo'n nieuwerwetse frats. Enfin, Qontrol-ball dus, bedacht door onderzoekers, en het werkt zo: het veld bestaat uit allemaal driehoeken (dat is al gek), drie teams van drie nerds tegen elkaar met een 'bal' die lijkt op een embryo van een kip (5 dagen), je kunt 'coalities' smeden met elkaar (uiteraard max. 1x per set) en tot slot is er een grote wattenstaaf om elkaar eens lekker in de reet te roeren. Eigenlijk is het een soort zwerkbal meets korfbal meets diplomacy, maar dan voor volslagen kneuzen. U hoort, een prima sport om eens te proberen! Wie zullen wij (waarschijnlijk) eens verslaan?