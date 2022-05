Bericht 2. Ik luister nu zo’n 50 jaar naar blues, en ik herinner mij hoeveel moeite het mij kostte om, komende van de rock, die muziek te begrijpen. Het spijt mij, maar de ware, traditionele blues wordt door zwarte Amerikaanse muzikanten gespeeld. Maar er zijn een aantal witte muzikante die het echt begrepen hebben en er een nieuwe vorm van muziek van hebben gemaakt. Te weten:

1. Cuby + Blizzards – Desolation; een van de beste platen ooit gemaakt. Het gitaarspel van Eelco Gelling op deze plaat is nooit geëvenaard;

2. The Rolling Stones – de interpretaties van blues songs op het oude werk, maar vooral: de Mississippi McDowell klassieker You Gotta Move op Sticky Fingers, en de Slim Harpo en Robert Johnson songs (Shake Your Hips; Stop Breaking Down) op Exile on Main St;

3. The Allman Brothers Band – Live at the Fillmore East; blues verworden tot Southern rock, maar wat een geweldige muzikanten.



De beste plek om met blues te beginnen zijn de ‘anthologies’ uitgebracht door Bear Family Records: The Roots of it All. Acoustic Blues The Definitive Collection! (8 CDs) en The Definitive Collection! Plug it in! Turn it up! Electric Blues 1939-2005 (12 CDs). Maar als je de lijstjes naloopt blijven er 5 platen in elk geval over:

1. Muddy Waters – The Best of Muddy Waters (1958);

2. Howlin’ Wolf – Howlin’ Wolf (1962);

3. Junior Wells – Hoodoo Man Blues (1965);

4. Albert King – Born under a Bad Sign (1967);

5. Buddy Guy – I was Walking Through the Woods (19@lamoureux | 13-05-22 | 19:20: