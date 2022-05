Een zwembad, u moet er maar zin in hebben. Toen uw grote vriend Mosterd tig jaar geleden op de Veluwe door zo'n binnenzwembad moest drijven, en een of andere dwerg op een armlengte afstand een dikke drol had geworpen op de zwembadrand, was-ie er wel klaar mee. Het was immers ook niet zo dat die drol meteen werd weggehaald ofzo, na ieder golfoploopje werd het ding weer ietsje kleiner, en op een gegeven moment was-ie gewoon opgelost in het zwemwater dat u gebruikt om met uw mond fonteintjes mee te maken. Als u na de 50 meter drollenslalom door het vergeelde water bij aankomst in het """zwembadrestaurant""" (foto boven) niet struikelt over de slappe grondfrieten die roerloos wachten op een beter leven in de nattige prullenbak terwijl tachtig kinderen u de oren van de kop krijsen, dit alles nog even los van de strapatsen van oudere "kinderen", dan bent u gewoon een boeiend individu. Wist u trouwens dat mensen gemiddeld 0,14 gram niet goed afgeveegde stront aan hun reet hebben hangen? Enfin, zwemmen dus, en een of ander zwembad in de Achterhoek doet niet meer aan cash. PIS-WOEST is het volk. Die weffisering van de samenleving moeten we niet hebben natuurlijk met zuh alluh! En ja, het is heus wel handig als kleine Thierry z'n pilsbiertjes kan bekomen met een heuse gulden, maar gut gut gut wat is het toch weer nuttig om zwembadmedewerkers te bedreigen, terwijl kinderen in groep 6 al massaal zitten te klootviolen met smartphones. Enfin, ja, dat was dus een trauma.