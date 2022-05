Zeg boeren , burgers en buitenlui... Wat lezen we nu opeens? Bent u weer massaal de grootgruttersmaffia aan het verrijken, in plaats van solidair zijn met De Boer (en uw portemonnee)? Diezelfde grootgrutters die alles mochten in coronatijd (en u niet) en die nu minder chips in chipszakken stoppen, minder mayo in de mayo en 10% minder diepvriesdopwertjes in de diepvriesdoosjes doen, voor dezelfde prijs. En die boeren hebben het al zwaar wegens D66, Droogte, GroenLinks, Asielinstroom, Wolven, GPS-bendes, Randstedelijke doodland-roepers, een minister (vvd) van stikstof, en westerse weilandinpikkers. Zeg weer gewoon toedeledokie Jumbo, ZOEKDEBOER & support your local pieperkweker.

