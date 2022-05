Beste burgers van Europa, hartelijk Europa Dag allemaal. Zoals u weet vieren wij, de Europeanen, ieder jaar op 9 mei de Dag van Europa. Daarin staan we stil bij het feit dat we in Europa wonen, én bij alles wat daarbij komt kijken. Zo hebben wij op GSHQ vanochtend met zijn allen genoten van een Europees ontbijt, zette Mosterd daarbij een overheerlijk kopje Europese koffie en ging Spartacus vervolgens naar de wc voor een gezonde Europese stoelgang. Maar niet alleen de burgers van Europa vieren vandaag dat het de dag is van Europa, ook in het Europees Parlement, in de Europese stad Straatsburg, ging letterlijk en figuurlijk de vlag uit. Om het allemaal nog een tikje Europeser te maken deden verschillende Europese jongeren een Europese dans die Europa symboliseert. Want Europa is niet alleen ons verleden en ons heden, Europa is ook onze toekomst. Hup Europa! Weg met al die andere stomme continenten!

