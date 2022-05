Mooi, nu we de aandacht hebben, willen we even benadrukken dat het best lekker weer wordt de komende dagen. Dat is jammer als u van suikerbieten houdt, maar uitstekend nieuws voor als u zich graag laat betasten door warme zonnestralen. Helaas niet paniekerig genoeg om u te laten klikken en daarom verandert een positief weerbericht al snel in een alarmerend verhaal over zonkracht des verbrandingsdood. Met zonkracht 5 tot 6 (normaal voor deze tijd van het jaar) verbrandt u tenslotte al na zo'n 15 tot 25 minuten! Niet beangstigend genoeg? Met een gevoelige huid bent u nog sneller de pineut! En als zelfs dat niet werkt, dan waarschuwen de meteorologen dat de zonkracht de komende weken oploopt tot 8. Acht! Niet dat iemand weet wat het betekent, maar het klinkt wel lekker gevaarlijk. Alsof u direct naar Beverwijk kunt als u per ongeluk een straal zonlicht vangt die weerkaatste in een emmer water. De boodschap mag duidelijk zijn: smeren! Smeren alsof u leven er vanaf hangt. Ook als u denkt dat een extra laag zonnebrandcréme niet meer helpt, toch gewoon doen. In Amsterdam demonstreren tegen Amerikaanse abortuswetgeving helpt ook niet, maar toch gebeurt het, dus dan kunt u ook wel voor de zekerheid extra smeren. Dus geniet van het mooie weer, maar vergeet vooral niet bang te zijn te smeren.