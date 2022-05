In Amerika is er gedoe over de mogelijke vernietiging van Roe v. Wade, het vonnis dat abortus federaal legaliseerde in 1973. Is nog niet aan de orde en het ligt uiteraard allemaal ingewikkeld, maar dat weerhoudt een kudde social justice warriors onder leiding van GroenLinks (duh). D66 (uiteraard) en Amnesty (of course) er natuurlijk niet van om vandaag op de Dam "Baas in eigen buik!" te krijsen met alsof het hier ook nog/weer de jaren kaars '70 zijn. Zelfs Kauthar, die de postnatale abortus van Fortuyn vrijdag ook nog gemoedelijk toeknikte, staat er tussen om een fictieve strijd te LARP'en. Beste birthing bodies dames. #Baasineigenbuik ben je in Nederland al heel lang. Dat hebben de echte feministen ooit voor jullie bevochten. Met het afschaffen van de verplichte bedenktijd wordt het zelfs binnenkort nog toegankelijker om foetsie-foetus te doen na een faux foekie-foekie. Op geen enkele manier is het Nederlandse abortusrecht in gevaar, of je moet bang zijn van die reli-wauzen die om de zoveel tijd foetuspoppetjes op het Plein plempen, en die paar schildmaagden van conservatief rechts twitter die op hun zolderkamer zitten te alt-tabben tussen first person shooters en fetisjistische fapsites. Zelfs in de islam is abortus niet eens totaal verboden. Dus wat staan jullie daar nou eigenlijk te doen?

Birthing Body zkt. fckbddy, wedden?

Baas in eigen Bijna-Boerka!