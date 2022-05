De kroegen zijn weer open als vanouds (al zijn de prijzen niet als vanouds), de festivals beuken weer als vanouds, het nachtleven vuistpompt weer als vanouds en dat betekent dat Nederland weer zuipt als vanouds. De hoeveelheid bier dat in de horeca in welwillende kelen verdween lag in het eerste kwartaal van het jaar weer bijna op het niveau van voor de pandemie. We schonken de gouden pilaren met witte kronen weer massaal in de smoelmaskervrije muilen. Want een biertje thuis is lekker, maar gerstenat gieten met maten in de kroeg is lekkerder. De hoeveelheid zonnige terrasdagjes en de terugkeer van carnaval hielpen uiteraard ook bij de verkoop, maar daar staat tegenover dat er aanzienlijk minder evenementbiertjes in plastic bekertjes door de lucht vlogen in de periode dat Lil' Kleine achter tralies verbleef. Uiteindelijk pompten we net iets minder pilsjes als in dezelfde periode voor de pandemie, maar dat kwam uiteraard doordat we in de eerste weken van 2022 nog met een paar beperkende maatregelen zaten. Maatregelen waarvoor de bevoegdheid wordt vastgelegd in een permanente wet, omdat sommige mensen de gepresenteerde macht van dat nieuwe normaal niet kunnen loslaten. Maar dat is een ander verhaal. Vandaag vieren we de vrijheid. De vrijheid om te zuipen alsof 'normaal' nooit in andere varianten kwam. Barman, doe ons nog een biertje!