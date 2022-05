Landgenoten. We hebben weer een Alarmerend Lijntje. Het Blauwe Lijntje is vergeten, nu is er HET ZWARTE LIJNTJE. Waarmee aangegeven wordt hoe droog het is. En droog is het, nu al bijna net zo droog als in Rampjaar 1976 (rode lijntje). En dan moet de zomer nog beginnen, met tuinsproeien, grote blauwe zwembaden in de vinexvoortuin en waterbedrijven als Vitens die roepen dat je nog maar 1 minuut mag douchen. Komende weken valt er nauwelijks een drup (buienradar) en op Feestboek lazen we al dat het allemaal de schuld is van de windmolens en dat het IJsselmeer wordt opgedronken door datacenters. Ennieweetjes. Stijlloze PrepTip: Hamster water. Doe het voor uw moestuin. Dan heeft u wat te eten in oktober, als de cv het niet doet.

BINGO: Het Eerste BEREGINGSVERBOD