Mensen. Het is maandag. Glamorama Rondje Shownieuws Showtime Maandag! Broek op de enkels, daar gaan we. Het belangrijkste onbeduidende nieuws van de dag: Mickey Mouse-club diva en koningin van de Chinese rommelzolder Yvonne 'Ali' Coldeweijer, bekend van het dankzij thermal optics verraden van de schuilplaats van doodsbange mensen tijdens de Appeltjes-gijzeling, moet RECTIFICEREN. Rectificeren als een ware dame. Zangeres Samantha Steenwijk, die woog vroeger een miljoen en nu niet meer, is NIET afgevallen door het slikken van illegale dieetpillen. Samantha viel heel veel af in heel korte tijd door: paardrijden. Hup hup hup. Niet door dieetpillen. Door paardrijden. En nu is daar de Rectificatie van het Jaar. Eerder deden de Roddelboys al een fraaie rectificatie. En nu dit weer. Wat een prachtige, diepe, nederige buiging voor het establishment. In ander hondsbelangrijk showniews, Fabrizio Demeyere [nog uitzoeken wie dit is] brengt een ode aan Marije de Vries [nog uitzoeken wie dit is]. Marthe van de Pillen, van K3, is GETROUWD. Voor de verandering niet met Gertje, die zijn dikke frietstengel in alle andere Vlaamse gaten en kieren heeft gepropt. Verdomme! Gordon, die van de coke in z'n neus, slaat terug naar een volger. "OPZOUTEN NU", aldus Gordon, die eigenlijk Cornelis Willem Heuckeroth heet. En, omdat wij in Nederland Sterrenland nou eenmaal meer sterren hebben dan aan de hemel staan, om precies te zijn ongelooflijk veel: Dyanne Beekman was bijna gescheiden van haar Frans. Lieve Heer, Dyanne Beekman, bijna gescheiden. Geef ons in godsnaam een spochtige zolder, een rafelig touw en een stoel met een half doorgezaagde poot. Hoe is het eigenlijk met Marco Borsato?