Weet je nog, de hiv-epidemie in de jaren '80? The Bug, heette het in de Amerikaanse gay scene en het was een ziekte voor paria's omdat alleen homo's, hoeren en heroïnejunkies het kregen. HBO maakte een uitstekende serie waar de ziekte in verweven zit - The Deuce, met James Franco (2x) en Maggie Gyllenhaal, over het straatleven rond Times Square in de kaarsentijd van Johan Derksen. Maar je had ook Rock Hudson en Elizabeth Taylor die in de eighties al licht schenen op de epidemie. Ook in het progressieve Nederland hing (en hangt nog steeds) een soort sluier over het aids-verleden. Hier eiste de epidemie ook vele levens maar dat gebeurde veelal buiten zicht, in de dark rooms van de vooruitgang - het duurde tot ergens tussen Freddie Mercury (1991) en Eazy-E (1995) eer aids een soort bovengrondse status als gevaarlijke ziekte kreeg - en toen was het voor velen al te laat.

Er was behalve een paar dooie beroemdheden ook veel activisme nodig vanuit uit de gay scene - die je toen nog zo mocht noemen zonder meteen voor een of andere -foob uitgemaakt te worden - en daar willen we toch ff op terugblikken aan de hand van het House of Hiv initiatief. "In 1982 overleed in ons land de eerste mens aan de gevolgen van aids. In de 40 jaar sindsdien zijn er veel mensen geweest die opstonden om een initiatief te starten. Om voor mensen met hiv en aids te zorgen, met elkaar te rouwen en dierbaren blijvend te herinneren, en elkaar te informeren over hiv en hoe je het kunt voorkomen." Laat de huidige hysterische trekjes van de randjes van de community geen sluier trekken over een homotolerantie die ook in Holland nooit zo vanzelfsprekend was als het soms lijkt: Draag een steentje bij een het House of Hiv. Met de roze groetjes van GeenStijl!

Real Muthaphucckin G(ay)s

Live Aid(s)

The Deuce S03 Trailer