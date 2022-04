Emine Oeigoer, (on)bekend van veel te lange twitterdraadjes en daarvoor beloond met een column in misschien wel de meest verwarde krant van Nederland, is boos op Geert Wilders, Twitter en de NOS. Die zijn allemaal extreemrechts! En in de wurggreep van extreemrechts! En bang voor extreemrechts! Twitter had Wilders namelijk geschorst, daar was Dominique Broekpak van de NOS boos over en daarna heeft Twitter Wilders weer losgelaten (en daarna nog eens geschorst en wederom losgelaten). Dus voelt Emine Oeigoer (die geen letter wijdt aan de duizenden doodsbedreigingen die moslims dagelijks naar Wilders werpen op Twitter en waar je de "extreemrechtse" NOS ook nooit over hoort) zich als beroepsmoslim weer geroepen om zich namens haar hele geloofsgenootschap uit te spreken, door zichzelf tegen te spreken én de domste parabel uit het lexicon van de luie denkers aan te wenden. Waarop wij ons natuurlijk weer geroepen voelen om die slachtofferstropop in de fik te steken. Emine schrijft over Wilders' beukende islamkritiek:

"Mijn eerste reflex was jarenlang om in zulke gevallen te vragen hoe iets zou overkomen als exact hetzelfde over Joden geschreven zou worden. Ik heb echter lang geleden voor mezelf besloten om dat niet meer te doen. Ik wil Joden en de Holocaust niet tot een instrument in het debat degraderen. Ik wil niet het gezicht van een andere onderdrukte minderheidsgroep lenen om mijn groep menselijk genoeg te maken in de ogen van anderen. Het zou niet zo moeten zijn dat en chef politieke redactie bij de publieke omroep pas ziet hoe kwalijk en gevaarlijk de retoriek van en politicus is, als ze het woord moslim verwisselt met Jood."

Niet alleen is dat dus in tegenspraak met zichzelf binnen één alinea ('ik maak geen jodenvergelijkingen meer, maarrr hier heb je een jodenvergelijking'), weet je wat er gebeurt als je "moslim" (of, hoe ze in de media vaak heten: "verwarde man") vervangt door "jood"? Dan krijg je zinnen die niet meer met de werkelijkheid stroken. Zinnen als: "Jood steekt priester en non neer in Nice", "Joden plegen aanslag op cartoonredactie", "Concertzaal doelwit van Joodse aanslag" en natuurlijk ook "Duizenden doodsbedreigingen uit Israël aan het adres van Wilders" of "Wilders doet opnieuw aangifte van stapel doodsbedreigingen door Joden op Twitter" en vergeet niet de meta-variaties zoals "Politie op iftar bij Joden", "Diverse politici wensen Joden een fijne ramadan" en "Lale Gül schrijft indringend boek over vrouwonvriendelijke, verstikkende Joodse cultuur".

Heel goed dus dat Emine geen domme jodenvergelijkingen meer maakt. OH WACHT.