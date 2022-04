:

Wat die zwaar bewenkbrauwde, moeilijk kijkende, zure, slecht geklede met roos op de schouders, Mahler liefhebbende, grachtenbewonende, concertgebouw idioten daar van denken is niet van belang. Wat Rieu heeft gedaan is een soortement van klassiek Schlagerconcert gemaakt. Dat sloeg in het begin al goed aan in Limburg (grenzend aan Schlagermuziekliefhebbend Duitsland) en er bleek veel meer vraag naar te zijn (wereldwijd) want de muziek die hij speelt was al volksmuziek in de tijd dat het gecomponeerd werd. Dat liep zo goed en hij ging voor de expansie, alleen hij is geen zakenman, hij is cheerleader, en dat liep natuurlijk financieel mis totdat zijn kinderen het zakelijke gedeelte onder handen hebben genomen en nu is het behoorlijk gestroomlijnd (heb ik mij laten vertellen).