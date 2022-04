Zo van: hmmm lekker, tongen, tong erin, flirten, Ellen ten Damme, Ali B., lekker tongen met elkaar, mmmm lekker tongen, ja, tongen, Ali B., tongen, mmmm lekker Ali, tong tong tong.

Dat klinkt als King Julien...

My sacrifice goes in the volcano. Then, the friendly gods eat up my sacrifice. "Mmmm, very nice. Thank you for the sacrifice." "Please, have another sacrifice." "No, I've had enough for today." "Listen, I'm gonna be very insulted unless you have another."