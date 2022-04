We cancelen een vroege vrijmibo even voor de voorvoorvoor-race van een sport, die geen sport is. Het is namelijk een Sprint-weekend op het prachtige Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari dus we kwalificeren vandaag voor de starting grid van morgen, doen zaterdag 21 rondjes sprint race en de uitslag daarvan levert wat punten + P-verdeling op voor de 63 rondjes op zondag. Max Verstappen maakte eerder deze week een haha leuk voetbalgrapje over Lewis Hamilton maar we lachen met kiespijn want we kennen de huidige WK-stand in hun eigen tak van sport en dit weekend blazen de bolides door het thuisland van de Tiffosi. Dat is, in voetbaltermen, een 1-0 achterstand die weliswaar in een 2-1 voorsprong kan worden omgebogen wanneer de Rode Renstal niet met de druk om kan gaan, maar Ferrari's leading man Karel de Klerk is momenteel ontspannen genoeg om de oude kartrivaliteit met zijn Red Bull-concurrent weer eens aan te halen (video's boven en onder) en met een P1 in FP1 staat ie stevig in z'n rooie race-Puma's. Het is wederom Max' race om te verliezen en we zijn nog altijd niet gerust op de betrouwbaarheid van de RB18. De Paarse Broeken in de skybox dagen u desalniettemin uit om het beter te weten met een verzoek om dit linkje er bij te gooien. Wij doen toch maar stug een zuinig tientje op Max, op hoop van regen. Inloggen op F1TViaPlay met de radio op [frisdankgeluiden en gemompel] en gaan met die kouwe natte banaan!

Rode Vlag in Q1 wegens Alex Albom

Rode Vlag in Q2 wegens Carlos Painz