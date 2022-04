En zoals altijd bij complexe thema's van gewicht, zoals de vraag of de groene M&M ondanks haar nieuwe gympen nog steeds een heerlijk sletje is of niet, openen we met de laatste objectieve, gebalanceerde, tweepartijenstelsel ontstijgende show in het media landschap: Tucker Carlson TONIGHT. En als u die Inleiding in Het Discours liever overslaat, dan heeft u altijd nog de onderstaande pictogrammen.

Wie? WaPo journo Taylor Lorenz vs Twitter-account Libs of TikTok

Journaliste Taylor Lorenz heeft namens Jeff Bezos de identiteit van de voorheen anonieme vrouw achter razend populair Twitter-account Libs of TikTok geopenbaard. Het betreft de (bloedmooie) Chaya Raichik.

De dame achter Libs of TikTok: Chaya Raichik

Het betreffende doxx-artikel inclusief een samenvattend draadje

Libs of TikTok maakte in noodvaart naam met het delen van de pre-apocalyptische waanzin die de Liberalen zichzelf op TikTok aan doen. Raichiks eigen bijgevoegde commentaar is maar zelden tot nooit écht regressief, al schijnt ze er wel tegen te zijn dat leraren hun eigen seksuele voorkeuren iets te gretig met scholieren bespreken, doet ze wel een beetje mee met het ietwat hysterische conservatieve zogeheten 'groomer' discourse, en ze is tegen het aanmoedigen van geslachtstransitie onder scholieren. Je zou het in principe mainstream online conservatisme kunnen noemen. In deze aparte column doet Taylor Lorenz haar doxx nog eens dunnetjes over.

Wat maakt Taylor Lorenz zo ondraaglijk hypocriet?

Nou, wat te denken van al het onderstaande gejank van de afgelopen weken - terwijl ze aan de lopende band zelf mensen doxxt, maar nog vóórdat ze Chaya Raichik doxxte - over hoe erg het wel niet is om zelf gedoxxt te worden. Ze heeft er naar eigen zeggen PTSS aan overgehouden, en overwoog zelfmoord. Langs die lijn twittert ze dan ook veelvoudig (onderstaand) over hoe zorgvuldig en voorzichtig je om moet gaan met het openbaren van anonieme mensen. En letterlijk tegelijk doet ze zelf routinematig het tegenovergestelde. In gewone-jongens-taal: die mei is nie helemaal goe.

Dit gejank

Ander gejank over zelfde onderwerp

Extended gejank

dit morele geflaneer

meer flaneer

Maar dan even over Taylor Lorenz' journalistieke methode in dit verhaal

Want die gaat ver. Onderstaand zien we hoe ze mensen benadert en een uur (!) de tijd geeft om te ontkennen dat ze bij het account betrokken zijn. Als ze dat niet doen "you're being implicated in starting a hate campaign against LGBTQ people". Dat is nogal een methodologische volgorde en sowieso is het een volstrekt overtrokken bewering dat Libs Of TikTok haat zaait tegen LGBTQ-mensen. Het toont vooral gewoon hoe bepaalde LGBTQ-mensen zichzelf online profileren. En dan moeten we nog beginnen over dat ze Raichiks familieleden thuis bezoekt. "Shoe leather journalism" heet dat volgens de uitgezonden systeem-memo. Poten in de modder noemen we dat hier!

Doing a journalism!

journalistiek de hoeksteen van democratie!

Volstrekt ontoereikende verklaring van Lorenz' hoofdredacteur Cameron Barr (m)

En dan zit Elon Musk er ook nog eens op. Wat een perfecte storm is het toch

Addendum: deze tweet over ter verdediging van Milo is *niet* echt