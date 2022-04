Alle bekende Nederlanders die weleens een beschuitje hebben gegeten met Charly Luske, die eigenlijk Charles René Pierre Luske-Jess heet, moeten oppassen. En dan niet alleen een beschuitje in de seksuele zin van het woord, maar ook een echt beschuitje in de zin van: ik zat gisteren in een koffiebar en heb daar een beschuitje gegeten met Charly Luske en toen heb ik wat geheimpjes verklapt. Iedereen die z'n bek opentrekt over vreemdgangertje Charly Luske komt namelijk aan de beurt. In zijn reeks ongemakkelijke interviews zat Charly vandaag bij Koffietijd en hij kent 'honderden collega's' die zijn vreemdgegaan: "Waar ik het van weet en waarvan het niet op straat ligt, maar met die juicekanalen nu waarschijnlijk binnenkort wel." Dat is ten eerste een bagatellisering van z'n eigen gedrag en ten tweede een vaag dreigement richting de rest. Als ik ga, dan gaan we met z'n allen. Het is ook lastig voor Charly, dat je eigenlijk niet in de media wil verschijnen om te praten over datgene waar half Holland over lult, maar dat het tevens hetgeen is waar het holle construct van je persona op is gebouwd: voor een camera staan en over jezelf praten. Enfin, het interesseert u vermoedelijk geen zak, maar nu bent u mooi wél weer bijgepraat over het allerbelangrijkste shownieuws van dit moment. Gefeliciteerd Charly Luske, jij neemt de Bal Gehakt Wisseltrofee over van Winston Gerschwnaontowantitvz!