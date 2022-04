Paasvuren woeden al dagen in Zweden en niet uit traditie. Of wel natuurlijk, want als u korans verbrandt of dreigt te verbranden dan is het inmiddels traditie dat in reactie daarop de pleuris uitbreekt. Zo ook in het ooit zo pittoreske Zweden waar de niet zo linkse Deense politicus Rasmus Paludan op bezoek is met zijn verkiezingstour en olie op het vuur gooit door korans op het vuur te gooien. Door zijn onbeheersbare drang naar ophef zit dat multiculturele paradijs al vier dagen opgescheept met rellen, brandende auto's en stenengooiende jongeren die bij gebrek aan toegang tot omstreden politici hun woede afreageren op de politie en willekeurig straatmeubilair. Met afgelopen nacht als nieuw dieptepunt de eerste gewonden door politiekogels. Paludan bespeelt de gevoelige snaar als Carlos Santana, want gisteravond braken er al rellen uit voor een aangekondigde bijeenkomst waar hij uiteindelijk niet eens kwam opdagen. Zweden weigert de vrijheidskaravaan van Paludan te verbieden, want ze vinden de vrijheid van meningsuiting belangrijker (complimenten daarvoor, red.), waardoor de Deen ongestoord kan doorgaan met zijn Zweedse campagne tot hij het zat is of door zijn korans heen is. Van je buren moet je het hebben.

Paludans kleine fikje...

...leidt tot grotere brandjes