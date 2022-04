Het is een verdrietige dag voor de journalistiek. Eerst moest de NOS al de logootjes van de bussen halen. Vervolgens ging Peter R. de Vries eraan. Toen werd Willem Groeneveld van Sikkom aangevallen. En nu is Telegraaf-journaliste Elif Isitman, parlementair verslaggever van De Telegraaf, aangevallen. Terwijl ze nietsvermoedend aan het wachten was voor een stoplicht. U kent het allemaal wel. Lekker weertje, koffie, muziekje hard aan, alle ramen open. En ineens: BOEM. Dit verwacht je in een dictatuur, niet in een moderne democratie. Alle mensen achter Elif in de rij deden NIETS. Ja, toeteren. De NVJ heeft nog niet gereageerd op deze aanval op de vrije pers.

DOOR EEN DUIF

Hejoooooo