De 'grootste' naam die deze week een nieuwe plaat tot de mensen brengt is Kurt Vile. U kent 'm mogelijk als voormalig gitarist van de War on Drugs, maar de War on Drugs is ook maar een voorspelbare en vooral saaie zeikband voor boomers geworden. Is de nieuwe soloplaat van Kurt Vile dan interessant of vernieuwend? Nee natuurlijk niet! Maar het is wel gewoon lekkere muziek, voor bij een biertje op een lome vrijdag, of voor bij de koffie op de zondagmorgen: "His latest LP conjures images of dreaming and traveling without worrying where they lead." (Doe verder niks met dit theatrale geleuter van die 'officiële' recensies.) Lekker de boel de boel, luisteren en u hoeft er geeneens een tafel voor doormidden te rammen, zoals wel moet met de nieuwe Fozzy, wat ooit begon als coverband met muziek van Ozzy Osbourne (Fozzy Osbourne). Meer nieuwe muziek na de klik, u moet zelf maar kijken of u er gelukkig van wordt. Wij niet in ieder geval.

Fozzy (heavy metal)

Spanish Love Songs (rock)

Cancer Bats (Kwintiaanse hardcore / southern rock)

Tim Kashner (singer-songwriter)

Primer (meh)