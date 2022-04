Corona is voorbij (hoewel, wat gebeurt er in Shanghai?), de regels zijn opgeheven en het woord 'vaccinatieplicht' hoor je gelukkig alleen nog in de context van '[naam land] ziet af van...' Toch gaan we nog even terug naar 2G want we hadden nog een Wobje lopen op het kritische rapport van de Raad voor de Rechtspraak dat Hugo de Jonge vijf weken en drie debatten lang verstopt hield voor de Kamer. "Gewoon een foutje" noemde hij dat, maar we hebben het over de man die vorige week nog weg kwam met het woordspelletje “Ik was niet betrokken bij de deal, maar ik heb wel betrokkenheid gehad”. We hebben destijds een Wobje gestuurd aan VWS en VenJ over hoe dat is gegaan, van die laatste hebben we antwoord gekregen. Van VWS nog steeds niet, wat op zichzelf al een reden is voor een topic. De andere reden is een klein detail, maar laat het maar aan ons om over kleinigheidjes te zaniken. Vooral als die kleinigheidjes dingetjes als grondrechten zijn. Zoals je misschien nog weet, maar hierboven ook in de planning kunt zien, moest het coronatoegangsbewijs op de werkvloer en de 2G-maatregel met stoom en kokend water worden uitgebreid in november.

Lastig voor Hugo & Co is dat zulke wetten verplicht langs de gerechten moesten, via clubjes als het College voor de Rechten van de Mens en de Raad voor de Rechtspraak, voor advisering. Die adviezen kwamen, maar die van de RvdR was dermate negatief dat ie maar even niet meteen naar de Kamer is gegaan. De planning hierboven wel, voorzien van een begeleidend zinnetje: het proces (CTB uitbreiden naar de werkvloer en 2G invoeren) was belangrijker dan 'in gaan op detailvragen', die bijvoorbeeld hadden kunnen luiden: "Zijn deze wetten eigenlijk wel deugdelijk geschreven en grondrechtelijk onderbouwd?" (Antwoord: Neen.) Uiteindelijk gooide de Omikron-paniek roet in het eten (en daarna dook het rapport alsnog op), maar de mentaliteit was ook aan het einde van de pandemie duidelijk: beleid maken om te kunnen handhaven is belangrijker dan het borgen van individuele burgerrechten. Dat zijn vervelende 'detailvragen'...

Wobstukken: Begeleidende brief hierrr (pdf), documenten daarrr (PDF, 59 kantjes, 13 MB)

De echte ziekte in China is het communisme