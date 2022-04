En dan nu het goede nieuws van het weekend: het wordt weertechnisch een alleraardigste week, zo richting Pasen, als de konijnen weer gaan broeden op de kindereieren. "Prima lente-temperaturen voor halverwege april" - maar dat roept toch vragen op. Waar denkt ú aan bij het horen van het woord: LENTE. Aan wollige schapen die met elkaar heerlijke liefde bedrijven? Aan die ene keer op de bowlingbaan, toen het allemaal niet lukte, maar wat maakt het uit want het is lente, dus mag u bijna bowlen op de buitenbaan? Aan Samantha, uw vlam van 30 jaar geleden uit groep 6, ze lachte wel een keer naar u, tegenwoordig is ze getrouwd met Rodney van Ophemert, juniorkampioen motorcross in de 85cc-klasse Grote Wielen - u denkt dat ze kapper is en tegenwoordig in de drugshandel zit. Ze woont in ieder geval in dat witte huis. Of misschien denkt u wel aan geurige bloemen in de Toscaanse zon. Misschien denkt u wel aan frisse lakens op uw bed. Misschien denkt u wel aan de grote voorjaarsschoonmaak. Wat kan ons het schelen! Waar dénkt u aan?