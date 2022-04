Wat hebben Greta Thunberg, Prinses Amalia en GeenStijl gemeen? Behalve dat ze allemaal STOM zijn en heel veel geld kosten.... Ze zijn allemaal geboren in 2003! En vandaag is het ONZE verjaardag. De Tiende April, GeenStijl in je bil. Teringjantje mensen, 19 alweer. En wat was het een mooi jaar! We draaiden zwarte cijfers, dronken voor 5000 euro sake in het Okura om zuks te vieren — iedereen op de redactie een week later: "ik proef dat spul nog steeds". Haalden Bert & Bassie terug, stelden een heuse manager aan (v), bliezen NieuwNieuws nieuw leven in, verherintroduceerden het kastlijntje — in koppen, verloren een rechtszaak maar kregen daar een schitterende mediterrane vriendin en een enorme primeur voor terug. Jawel, dankzij GeenStijl staan er nu SCREENSHOTS op RECHTSPRAAK.NL. Ha lol. Win. Maar het allerbelangrijkste op deze verjaardag is wel dat die magistrale, besmuikt-smerige, tergendsardonische maar o zoo broodnodige "grijns" terug is op de braboharses van Bartje Nijmão (ik schreef er in 2015 over) & we bulderlachend alsook tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend naar de 20 gaan. Hiep Hoera. De bar is open.