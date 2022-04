Best sterk: Max en Checo hardop onblij op hun eigen mediakanaal

Gooeeeedemorgen. Het is zondagmorgen en teringvroeg, prima tijd om te gaan vechten om voorrang in vier drie DRS-zones op vijf kilometer close racing rond de waterpartij van het Albert Park Circuit in Melbourne. De kwalificatie verliep als volgt en daarom vertrekt Max nu met rugdekking van zijn Mexicaanse minister van Defensie maar achter het rode gevaar van Karel de Klerk. Gaan we Brandweerman Seb nog in actie zien als scooterende spuitgast? Houdt rijkeluisracertje Latifi zijn auto eindelijk eens uit de muur, en collega centenlicentierijder Stroll de zijne uit Latifi? Kan Ricciardio in zijn thuisland zijn aanhoudende ongeluk ondersteboven keren? Is de stadsparkbaan van Melbourne breed genoeg voor dat close racing met de ellebogen naar buiten door die vier drie DRS-zones? We porpoisen verwachtingsvol van het bed naar de bank, klikken de televee op ViaPlay F1TV, en de radio uit, en dan is het LIGHTS OUT, AAWG voor de Australian Grand Prix van 2022. Stijlloze voorspelling: geen idee maar Lewis Hamilton, zero points.

Nieuwe Safety Car-regel in het hoofdstuk 'Max' van het FIA-handboek