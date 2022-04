Vroeger toen we nog niet wisten wat we wilden worden, zeiden we altijd dat we niet wisten wat we wilden worden en dan noemde je daarna een heleboel banen op die je later toch nooit zou gaan doen. Van brandweerman tot straaljagerpiloot of op meer bescheiden brooddagen vrachtwagenchauffeur maar zelfs dat laatste was eigenlijk al te avontuurlijk. Ook nu we nog steeds niet weten wat we later willen worden als we groot zijn, zijn we in de tussentijd dus bloggertjes geworden want het leven is vol avontuur maar je moet wel zelf eerst je laptop open vouwen. Het ene moment surfen we dan glorieus op de waan van de dag en het volgende ga je kopje onder in de koude onderstroom maar we hebben aardig genoeg leren zwemmen om niet compleet te verzuipen. En zo zijn we dan toch bijna meerderjarig +1 geworden, met de voetjes in het water en de koppies in de zon - geen idee wat het komende jaar zal brengen maar vanavond is er gratis bier (hier bestellen) en morgen is nog ver. Wat we later willen worden, verzinnen we later wel een keer.