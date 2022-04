Niet de cadeaubonnen in het verhaal

Hahaha. Die poephoofden van Budget Energie hebben een mooie actie: sluit je energiecontract over en vang een cadeaubon van de MediaMarkt ter waarde van € 175. U hoeft maar 1x in een MediaMarkt te zijn geweest voor een uitstekende indruk van het clientèle van alle MediaMarkten ter wereld en u weet ook meteen wat voor een lui gevoelig zijn voor zo'n overstapactie. Maar goed, wat Budget Energie dan weer NIET doet is even netjes controleren of het allemaal wel klopt als iemand met schuurpapier op z'n stem claimt 'wollah ik ben Lola broer' te zijn. En u zit Lola met de gebakken peren - gebakken op een pitje met HEEL DUUR GAS! Wat een... prachtige, uitstekende boeventruc. Wij zijn even een nieuw energiecontract afsluiten op R. Jetten, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. En dan kopen we... DEZE tijger