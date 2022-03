:

De naam van het Azov-bataljon verwijst naar de Zee van Azov, waar Oekraïne in het zuiden aan grenst. In die regio vocht in 2014 een groep vrijwilligers succesvol tegen de pro-Russische rebellen. Het was toen al geen geheim dat ze een ultranationalistische ideologie hadden. De burgermilitie droeg openlijk de Wolfsangel, een bekend nazisymbool.

De oprichter van de groep, Andriy Biletsky, zei in 2010 dat het doel voor Oekraïne was om "het witte ras te leiden in een ultiem gevecht tegen ondergeschikte rassen".

Dus volgens jou is dit niet nazistisch. Waarvan akte.