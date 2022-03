Het is geen hobby, het is een obsessie.

Sommige mensen hebben dat met treinen. Dat snap ik dan weer niet.

Maar ik móét en zál naar ieder vliegtuig kijken dat over vliegt.

Ook als ik me moet concentreren tijdens een golfwedstrijd bijvoorbeeld.

Op het moment dat er een helicopter of vliegtuig over vliegt is mijn focus voor golf 100% verdwenen. Dus da's best wel zielig als je zo gefascineerd bent door het Wonder Der Luchtvaart. Anders was ik nu kampioen golfen. Zeker weten. ;-)