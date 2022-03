Ok, hier het verhaal van een boze blanke man:

-1949-1965 Indo's uit de Gordel van Smaragd: vooral neergestreken in Den Haag en Brabant, waar zij voor generaties lange schattige Indo dametjes zorgden en afhaaltoko's en ook in het leger en de ambtenarij, niet te vergeten The Blue Diamonds en Sandra Reemer.

-jaren 50 en 60: Molukkers: ruwe bolster, blanke pit, die behoorlijk radicaliseerden, maar door van Agt en overvliegende straaljagers er even op werden gewezen wie er de Baas was In Dit Land, en dat ze never, never never terug zouden gaan naar Maluku, vergeet die droom, it was all a lie.

-1965-1970: gastarbeiders uit Spanje, Italië, Marokko, Turkije. Foutje bedankt. Hierdoor zitten wij opgescheept met Marco Borsato, en duizenden tot miljoenen Mohammeds en Ali's. De na-emigratie en kettingreactie na de kwartiermakers.

-Vietnamese bootvluchtelingen, jaren 70: kwamen ook een paar in Nederland aan, gingen Nederland verrijken met mobiele Vietnamese loempia kramen, en zijn nooit een probleem geweest.

-jaren 80: Sri Lanka Tigers. Zijn volgens mij allemaal doorgestroomd naar de UK, want ik zie ze niet meer.

-1995: Joegoslaven. Heerlijke mannen, Balletje-balletje types met een matje in de nek. Kregen later een oprotpremie tot hun dood als ze weer terugkeerden.

-2015 Syriërs: Waarom niet? Nederland is gewoon het eerste veilige land. Klaar.

-2021: 3000 Afghaanse vertalers, die nog niet eens het Engelse woord voor aardbei weten. Omdat In Afghanistan alleen maar klaprozen bloeien, je weet toch.

-2022: tien tot honderdduizenden Oekraïense vrouwen met hun kinderen en oma's en opa's?

Voorwaar ik zeg u: eerder kraait de haan drie keer, dat zij ooit nog weggaan uit het land, dat de Here u heeft laten uitgraven uit de zee. Zalig zijn de onwetenden, en zij die stikken in hun idealen, want zij zullen het Koninkrijk Gods beërven, en zullen gezeten zijn aan de rechterhand van zijn Zoon.