Even een rondje shownieuws, want iedereen is zo serieus. Lil' Kleine heeft voor zover we weten nog geen meiden in elkaar getrapt sinds zijn vrijlating uit de gevangenis. Wel is hij nog steeds een drol. André Hazes is zo dun als een rietje, hoe zou dat nou komen? Diarreetje loopt (mogelijk) ook weer met Monique te batsen. Ma Hazes heeft verkering met Klaas Otto, over wie we helemaal NIKS negatiefs kunnen bedenken. Gordon ramt misschien weer met een ander, maar misschien ook wel niet. Wat kan ons het eigenlijk ook schelen. En ziljonair Peter Gillis, van Massa is Kassa, de man met de meest ei-achtige kop van Nederland, hebben ze met een hijskraan het ziekenhuis in moeten takelen omdat hij een hartslag van 30 had. Vaccin? Nee hoor, hij is gewoon 700 kilo! Bent u weer helemaal bijgepraat over BELANGRIJKE ZAKEN - Mosterd rot op naar de Glamorama!!!