Dan het vraagstuk over leven na de dood:

Ikzelf geloof in reïncarnatie. Tot op zekere hoogte, op moleculair niveau.

Dit is gebaseerd op twee uitgangspunten:

- je bent wat je eet, letterlijk;

- alles bouwstenen van atomen zijn er altijd al geweest en zullen er altijd zijn (in massa of in energie).

Een voorwaarde van doodgaan is dat je eerst moet leven. Dus wat ben jij als je leeft?

Ik zie mezelf als een lopende chemische reactie, met name ontzettend veel oxidatie (reactie met zuurstof, oftewel verbranding).

Ik typ dit terwijl ik aan het ontbijten ben: een bakje yoghurt met fruit en granen. Al dit organisch materiaal bestaat vooral uit koolwaterstof-verbindingen, oftewel kool-hydraten (C, H). We weten hopelijk allemaal waarom we ademen en zuurstof nodig hebben? Dat is nodig om deze C,H ketens te verbranden, oftewel een reactie met zuurstof. We ademen CO2 en H2O uit en gebruiken de energie om te bewegen of gedachtes te vormen. Overige bouwstenen worden opgenomen, afgebroken en in een andere samenstelling ingezet als bouwsteen van lichaamscellen: je bent wat je eet.

Maar dan opeens is daar De Dood!

Het proces stopt. Je bent alleen nog maar de massa, niet meer de energie (gedachtes en beweging).

Je wordt begraven (of verbrand).

Je lichaam wordt opgegeten door pieren en andere levensvormen.

De pier poept de moleculen die ooit "jou" vormde uit.

Een graanplant neemt die moleculen weer op en groeit (je bent wat je eet).

Het graan wordt geoogst.

Iemand eet het graan en LEEFT.