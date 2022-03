Hier de legendarische song van de Twee Pinten - Neem nooit je hondje mee naar de Chinees:

Neem nooit je hondje mee naar de Chinees

Of het een herder is, een boxer of een kees

Neem nooit je hondje mee naar de Chinees

Want voor je 't weet dan zit 't beest in de satees

Mag ik uw bamibal eens zien, ik ben m'n hondje kwijt

Is het mijn pekinees misschien, het is een rare tijd

Velgeet die inzin maal

D'l is geen bal van waal

Nasi rames, babi pangang staat op elke kaart

Eet maar lekker, wees niet bang, het heeft een kwispelstaart

Velgeet die inzin maal

D'l is geen bal van waal

U zag toch nooit bij de chinees een kip die pootjes gaf

Een pekinees in de satees, dat is toch al te maf

Velgeet die inzin maal

D'l is geen bal van waal