Ok, dat was hopelijk de laatste coronapersconferentie die nog ergens over ging. Kuipers gooit vanaf volgende week woensdag de laatste verplichtingen van deze regeltjespandemie van tafel, zoals de mondkapjesplicht in het OV, de 1G-regel bij grote evenementen en de coronapas bij inreizen. Wat overblijft is een griepje (die hij nog immer geen griepje wil noemen) waarvoor alleen adviezen gelden die niet gecontroleerd worden door overijverige boa's. Dat u dus wel regelmatig die smerige poten van u wast en dat u niet met uw besmette bakkes in andermans gezicht gaat blaffen. Niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Is er dan nog slecht nieuws? Natuurlijk, dit is tenslotte Den Haag en daarom durven ze die vreselijke tijdelijke wet niet los te laten, want zo'n dosis extra macht achter de hand is wel zo makkelijk. Daarnaast blijft de mondkapjesplicht in het vliegtuig en een verplichte PCR-test voor ongevaccineerde buitenlanders die Nederland betreden blijven sowieso bestaan, want dat is Europees geregeld en iedereen weet dat we daar helemaal niets te vertellen hebben. En die verduivelde coronapas wordt weliswaar momenteel niet meer gebruikt, maar ook die blijft ook gewoon "in de gereedschapskist" liggen om direct weer in te zetten zodra het kabinet dat nodig acht. Oh ja en Nederland staat ook nog steeds achter dat Europese coronacertificaat. Want pandemie is voorbij, maar van deze machtszucht is Den Haag nog niet genezen.

UPDATE: LCPS: Vandaag 291 nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen. Hoogste aantal dit jaar.

