Van de week zag ik ze de aspergebedden ophogen, die komen er weer aan! Ik ben er gek op, zowel wit als groen.

Wit traditioneel. Goed schillen en het kontje eraf. Zachtjes koken met zout gedurende 10 minuten en dan nog 5 minuten laten staan. Goed uitlekken! Serveren met gekookte ham, roomboter en een eitje. Klein snufje milde nootmuskaat uit het Drogheria-molentje erbij. Heet bord spreekt voor zich.

Groen tja, ook traditioneel. Stuk voor stuk vastpakken op een kwart van de onderkant en snappen. Ze breken af daar waar het te taai wordt. De onderkanten gooi ik weg. De bovenkanten snijd ik in 2 stukken. De onderkanten van de bovenkanten gaan in een halfhete pan met smaakloze olie, roerbakken. Na een paar minuutjes de toppen erbij. Snufje zout erop. Parmezaan kan ook. Of grillen op de BBQ.

En dan heb je natuurlijk ook nog de wilde asperge. Die is ook groen, want niemand heeft er een bed voor gemaakt. De wilde asperge is zo dun als zeekraal, een mm of 3. Niet te verwarren met aspergetips trouwens, dat zijn gewone asperges. Deze zijn echt nog een stukje dunner. Je kunt ze vinden rond de Middellandse Zee, in de buurt van de zee, en vaak in het bos. Je moet er op tijd bij zijn, in apr/mei/juni, als ze net 10 á 15 cm boven de grond uit komen. Want daarna groeien ze uit tot een stekelig groen bosje.

Met hulp van een bevriende Kroaat ben ik in Istrië zo’n wilde asperge in het bos gaan uitsteken. In een emmer gedaan en meegenomen. Op de terugreis, die altijd over de Valpolicella ging om Amarone te halen, telkens water gegeven en in de zon gezet. Thuis heb ik ‘m in de tuin van m’n ouders een plekje gegeven in de zon in de buurt van een lariks-bos. En ja hoor, het volgend voorjaar kwam ie op! Ik heb ‘m 1x gesneden en er een eenpersoons omeletje van gemaakt, jammie! Want de wilde roerbak je ook, maar omdat het weinig is en wat sterker doe je er iets bij. Zoals een omelet of met garnalen is ook heel lekker.

Helaas kon ik, hoe zuinig ik er ook op was, de wilde asperge niet doen uitgroeien tot meer. Sterker nog, het werd elk jaar minder, tot het over was… Hij miste de zon en hitte denk ik, of de rode grond van daar, of het zout in de bodem.