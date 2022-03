Dat je woensdag even mag stemmen, om daarna te zwijgen, merk je aan ongevraagde flyers van gerenommeerde landelijke partijen waar je jaren niets van gehoord hebt. Wat dankzij een gebrek aan lokale politieke verslaggeving niet heel moeilijk is. Politieke Jehovagetuigen bellen aan voor een praatje. Colportage voor uw stem, als u maar even de afgelopen jaren wil vergeven & vergeten.

Soms stuurt de complete coalitie van een gemeente haar ambtenaren als bliksemafleider de wijken in. Kom maar op met uw klachten en ideeën! Nooit meer op tijd voor oplossingen, maar de coalitie heeft liever niet dat u een proteststem plaatst. Zoiets hoort ruim voor verkiezingen om verkiezingsprogramma's te vormen, of vlak erna om een coalitieakkoord te toetsen op draagvlak.

De landelijke politiek komt met een charmeoffensief. Het kwartje van Kok komt terug of honderden euro's energietoeslag voor minima, uw stem wordt letterlijk gekocht. Dat deze douceurtjes bij een compleet gebrek aan aardolie, aardgas en energie alleen tot prijsstijgingen leiden, vertellen ze er niet bij. We blijven tegen elkaar opbieden. Alleen meer aanbod en minder vraag is een oplossing.

Vlak voor de verkiezingen worden alle coronamaatregelen opgeheven, AZC “Ezeltje prik je” gaat over twee jaar dicht, het is allemaal zo ontzettend doorzichtig. Over een half miljard bezuiniging op jeugdzorg kunnen we niet besluiten. Jongeren kregen met corona harde klappen, maar krijgen nu te weinig hulp. Het budget om extra nieuwbouw te regelen is bijna verdubbeld naar € 1750 per woning.

Klinkt leuk, maar de stikstofcrisis vertolkt zich in een nationale bouwstop. Er werden deze week weer een miljoen woningen beloofd in een globaal kaartje, maar we hebben geen bouwgrond, geen bouwvakkers, geen vergunningen, geen installateurs en geen bouwmaterialen. De enige manier op een vrije markt de koopprijzen, wachtlijsten en huren te laten dalen, is het aanbod te vergroten.

Nederland heeft de minste afbetaalde woningen van de EU. Politici grijpen helaas terug op marktmanipulatie, waarin steeds een nieuwe zondebok gezocht. Ze bepalen alleen wie mag voordringen. De scheefwoner kon niet verhuizen, want er zijn geen betaalbare woningen. Een oudere verlaat geen grote eengezinswoning, want er zijn geen tehuizen of seniorenwoningen.

Nu gaan gemeenten beleggers weren. Beetje vreemd, want de flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt voor een steeds grotere groep die alleen kan huren. Gebrek aan concurrentie zorgt ervoor dat elk krot verhuurd wordt, onderhoud zijn nodeloze kosten. Het beste beleid tegen huisjesmelkers is woningzoekers een beter alternatief bieden. Bijvoorbeeld legalisatie van alle vakantiewoningen.

Ruim drie jaar na de doorzoeking bij een wethouder & locoburgemeester van Den Haag wacht ik nog steeds op de strafzaak. De verdachte mocht bijna een jaar wachten op zijn eerste verhoor, zelfs zijn eigen graf graven mocht niet. Het boek van de verdachte is inmiddels veertien maanden uit. De zaak wordt gereanimeerd, midden in campagnetijd. Geert Wilders is bekend met deze methodes.

Het zal toch niet dat de Rijksrecherche pompeus & publiekelijk huiszoekingen doet op 1 oktober 2019 vlak voordat VVD-burgemeester Krikke moest aftreden wegens het rapport van 3 oktober 2019 van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de vreugdevuren?! Den Haag onder leiding van een ex-PVV-Kamerlid kan natuurlijk niet. Deze gemeentelijke kwestie stinkt.

Toppunt van verkapte zendtijd voor politieke partijen is toch wel Zembla die enkele dagen voor gemeenteraadsverkiezingen komt met een onderzoek naar de landelijke top van een partij. Mede dankzij een inkijkje via iemand die deze partij verlaten heeft. De documentaire is doordrenkt met beelden en informatie uit april 2020. Een koe herkauwt sneller.

Grote boodschap van Zembla is dat de Nederlandse veto op het associatieverdrag met Oekraïne een Russische basis kent. Dan gaat Zembla onder andere voorbij aan de gigantische corruptie in de Oekraïne. De oude Poroshenko en de nieuwe Zelensky hebben hun vermogen wereldwijd verborgen. Beleggingen in Oekraïne verveelvoudigen in waarde zodra Oekraïne in de EU zit.

Nog een arm land aan de EU toevoegen maakt de EU nog zwakker en duurder, Nederland wordt een nog grotere nettobetaler. De Nederlandse kiezer was de aderlatingen aan Griekenland, Zuid-Italië en Andalusië nog niet vergeten. De jeugdwerkeloosheid is daar zo extreem dat ze thuis blijven wonen, hun leven en economie staat stil. De Nederlandse kiezer had geen propaganda nodig voor een nee.

De Amerikaanse ambassadeur schreef al in 2008 dat een verdere uitbreiding van de NAVO met Oekraïne en Georgië een emotionele en pijnlijke kwestie voor Rusland is. Ze zien NAVO expansie als een militaire dreiging. De angst bestond toen al dat Oekraïne in tweeën zou splitsen, wat zou leiden tot geweld, een burgeroorlog en kon Rusland dwingen in te grijpen. Zes jaar later kreeg hij al gelijk.

Dit soort dingen benoemen mag niet meer in de politiek. FvD komt niet in de verkiezingskrant. Het is oorlog, en iedere uitspraak die niet politiek correct volledig anti-Russisch is, wordt afgestraft. Dat houdt niet alleen deze oorlog in stand, maar het gebrek aan reflectie geeft ook de volgende oorlog. De hetze tegen twee dictators moet niet omslaan in een hetze tegen (wit)-Russen.

Je zou bijna in deze campagne vergeten hoe ontzetten corrupt de gemeentepolitiek is. Bas Haan liet het al zien met vriendjespolitiek over windmolens. De serie opstandelingen laat keurig zien hoe gemeentebeleid voor sommige burgers bizar uitpakt. Nu we steeds verder gegijzeld worden door wetgeving, worden wethouders die de laatste mogelijkheden verdelen steeds belangrijker.

Bezint wat u stemt.