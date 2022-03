Hallo landgenoten. Dilan hiero. Toktoktok. Maandag om twaalf uur gaan we sirenes testen. Toktok. Gewoon, omdat we dat altijd doen op de eerste maandag van de maand. Maar nu is het oorlog! Toktoktok. Dus moet u niet schrikken, en onverstandige dingen doen. Zoals Russische boeken verbranden, of wodka leeggieten in de plee. Toktok. HET IS EEN TEST. We waarschuwen maar even. Doorlopen mensen. Het is een test. U kunt gewoon auto blijven wassen op de openbare weg. Oh nee, dat mag niet van mij. Nou doei he. Namens Kabinet Emoji I, groetjes! XOXOX, Dilan 👇