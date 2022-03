Eergisteren in Tivoli dus u bent te laat om er nog in uw personenlichaam bij te zijn: bluegrass-sensatie The Dead South. Bazen uit Canada (!) hebben twee nieuwe ep's met covers de wereld ingeslingerd, nummer 1 volle bak bluegrass, nummer 2 met nummers die de band zelf graag luistert. Dan krijg je dus Chop Suey van System of a Down postnataal gekookt met bluegrass, maar die is meh. Deze People are Strange is wel cool, deze Saturday Night van The Misfits ook en er is ook een 96 Quite Bitter Beings van CKY, maar die moet je gewoon lekker als origineel luisteren op volumestandje 100. Ook leuk voor bij het rode wijn zuipen na de reeënjacht van komend weekend: het nummertje hierboven. Dan: een nieuw album vandaag van Stereophonics, dat eind jaren 90 en begin jaren 00 heel erg supercool was, tot de wereld tot de ontdekking kwam dat zanger Kelly Jones een uitermate verdrietige 1.68 meter meet. De laatste jaren levert z'n band louter middelmatige dertien in een dozijn mja-mja-mja-meuk af. Enige wat je dan nog hoeft te doen is zo'n afgezaagde Bob Dylan-imitatie met die bordjes - in de eerste helft van 1965 was dat hartstikke hip - en dan ben je er wel, qua muzikale dood. Over 1965 gesproken, maar dan 1968: vandaag in 1968 kwam We're Only in It for the Money van the Mothers of Invention uit en als u nou écht de hippe paradijsvogel wil spelen op een of ander grachtengala met alleen maar vroegboomende nrc-lezers met kleine rode leesbrilletjes en 'een randje', want blabla vroeger, moet u heel hard roepen dat Frank Zappa (maar the Mothers of Invention in het bijzonder, en natuurlijk ook Captain Beefheart) uw leven radicaal heeft veranderd. DAT WAS PAS MUZIEK! Meer contemporaine troep na de klik. Fijn weekend.

Stereophonics

4 maart 1968: We're only in it for the money

RZA & DJ Scratch (jaaaaa toch)

Vio-Lence (hoekje van GU: thrashmetal)

Cloud Cult (Indie, wel te pruimen)

Band of Horses (Rock met een petanquebal die op je zak is gevallen)

Sabaton (fistpump metal)

Diplo (elektro)

The Cool Kids (hiphop)

Dolly (die is nog STEEDS niet dood)

Guided by Voices (hoppa, het hele album)

King Von (rap)

vein.fm (vage metal)

Your Old Droog (rapper geboren in OEKRAÏNE, cirkel is rond)