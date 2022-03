De politie vraagt uw aandacht voor het volgende: de gewapende overval op het waardedepot in Amsterdam-Noord. Er zijn inmiddels zeven boeven aangehouden (of dood, lol), die stinkerd in die klieko bijvoorbeeld, maar er zijn er ook nog wat zoek. Zoals Karel de Vries. Nee hoor grapje, zijn naam is Ibrahim Akhlal. "Deze man is geboren in België en heeft zowel de Belgische als Marokkaanse nationaliteit. Waar hij op dit moment is, is onbekend." Ibrahim zat mogelijk in een van de drie auto's die is weten te ontkomen - samen met vier miljoen euro aan edelmetalen. Drie andere Kareltjes zijn ook nog zoek. Na de overval verbleven ze in een safehouse in Rotterdam. "Er zijn camerabeelden van de omgeving van dit safehouse, ook van de BMW (nu met Nederlandse kentekenplaten) waar ze in zijn gevlucht. Met behulp van deze beelden hoopt de politie nieuwe bruikbare tips te krijgen. Vermoedelijk komen deze drie mannen uit België of Frankrijk." Video na de klik! ZoekZoek Habibi!

Kliekoboe