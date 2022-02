@van Oeffelen | 24-02-22 | 15:57:

Ok je vraagt waarin de media volgens Atheist-Priest gezorgd heeft voor heel veel bange mensen. Alleen al door iedere dag weer met heel grote chocoladeletters constant/dagelijks te roeptoeteren over het aantal besmettingen. "Dat is nog nooit zo hoog geweest", "nieuw besmettingsrecord", "supersnelle stijging van aantal besmettingen" en ga zo maar door.

En *geen* van die media die dat roeptoeterden heeft dat ook maar enigszins genuanceerd met het consequent dalende aantal ziekenhuisopnames, ic opnames. Of heeft dat afgezet tegen het snel stijgende aantal testen dat werd afgenomen, omdat mensen met heel weinig, of zelfs geen, symptomen getest *moesten* worden voor werk bijvoorbeeld. Dat benoemen is niet het monotoon afdraaien van dogma's. Da's gewoon het benoemen van feiten. De media hebben een grote rol gespeeld in het versterken van onnodige angst, en dat paste precies in het plaatje van wat de overheid wilde. De overheid had deze cijfers namelijk ook gewoon in een context kunnen plaatsen. Maar die kozen er ook voor om een grote rode teller met uitroeptekens te plaatsen bij het besmettingsaantal, en ergens verscholen in linkjes het aantal testen terloops te noemen.

Da's maar 1 voorbeeldje. Er zijn er nog veel meer. Als die allemaal aan je voorbij zijn gegaan....