De ramen zullen wel niet tegen een explosie kunnen afhankelijk van hoeveel semtex hij om zijn lijf zou hebben, maar ik neem aan dat het geen gewoon voorruit is. Daarnaast zullen ze wel een inschatting gemaakt hebben of dat bomvest echt was (als in achtergrond dader, connecties die hij heeft etc.) . Maargoed blijft wel een moedig ingrijpen. Goed werk. Als het wel een echt vest had geweest en hij had het publiek in gelopen...