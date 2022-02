Behoorlijk trieste reminder dat er in Nederland behoorlijk wat gevaarlijke randdebielen rondlopen. De in Frankrijk geboren Myriam Delemarre uit Katwijk bijvoorbeeld. Knipte vorig jaar de penis van haar zoon (5) af... met een schaar. Blabla de vrouw was in de war. Volgens haar advocaat zou mevrouw gewoon weer de straat op gestuurd mogen worden want medicatie. Leuk bedacht van die advocaat, maar dan is er in dit land geen penis meer veilig. Gelukkig vindt de rechter dat mama pikkenknipper eerst maar eens een kuurtje moet doen in het Pieter Baan Centrum... 'om het recidivegevaar te ondervangen'. Tering.