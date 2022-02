Weet u wie er ook helemaal klaar is met die dictatoriale machtspolitiek binnen het CDA: het CDA! De democratische christenen zien inmiddels ook in dat het gedonder in de gelederen helemaal niets oplevert (-9 in de peilings!!!) en daarom proberen de lokale partijen zich voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zoveel mogelijk van de Haagse stolp te distantiëren. Het resulteert in het bovenstaande stukje als hoogte/dieptepunt (kiest u zelf maar) op een pagina van CDA Leiden voor zwevers die in de stemwijzer per ongeluk op het CDA uitkwamen en die andere semi-grappige argumenten bevat zoals "de uitslag had altijd erger kunnen zijn" en "je hoeft niet meteen een dekbed van je facoriete raadslid te kopen" (inclusief typo). Want u denkt landelijk wel twee keer na voordat u het vakje achter Kim Jung Hoekstra, Hugo Stalin of Idi Amin Heersma inkleurt in het stemhokje, maar die zitten niet in Leiden dus dan maakt het niet uit ofzo. De tekst is inmiddels aangepast voor een aanzienlijk bravere versie, want voor u het weet stuurt Wopke een doodseskader op strafexpeditie naar Leiden. Nu lijkt dit in eerste instantie een lekker opstandige actie van een lokale afdeling, maar kijken we iets verder dan blijkt dat vrijwel iedere gemeente-CDA een dergelijke FAQ voor kieswijzerzwevers heeft. Kijk maar, hier is Hilversum die spreekt over "Kim Jung Buma praktijken" en hier is Culemborg die voor het veilige "Kim Jung-un praktijken" kiest, maar wel hetzelfde Rusland-weet-wat-je-stemt-grapje maakt als Hilversum. Oftewel, deze lokale campagne die zich distantieert van de landelijke partij is gewoon bedacht door de landelijke partij en voor de verschillende afdelingen op details aangepast om een zweem van onafhankelijkheid te faken. En dat is best wel treurig, zelfs voor de sneuneuzen van het CDA.