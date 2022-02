Weinig beweging in de peilings deze week, de benzineprijzen, btw op groente en fruit en de energiearmoede zijn nog niet doorgedrongen tot de thermometer van Maurice. De enige die last heeft van weglekkende kracht en daar de hoofdprijs voor betaalt, is Volt. De Kwestie Gündogan kost de Europese jongerenbeweging van D66 drie zetels in de peilingen. Dat valt nog mee, want het clubje vroegbejaarde bakfietspoliticologen maakt een zeldzame puinhoop van wat vooralsnog een overdreven beschuldiging lijkt. Niemand weet wat Gündogan misdaan heeft (behalve een allround naargeestige tang zijn maar dat zag iedereen al), de partij schrijft zich ongans aan FAQs van veel woorden en weinig antwoorden, Laurens Dassen gedraagt zich als een aangereden konijn voor de cameralampen en Huldurfur Gunpowder heeft een kort geding aangespannen tegen haar schorsing om bij de partij die haar beschuldigt te kunnen blijven. Dan denk je als kiezer toch: sorry, maar mijn stem gaat volgende keer naar volwassen mensen, niet naar deze startup van sneeuwvlokkerige liberalisme-LARP'ers. De rest van het weekrapport komt later.