Landgenoten. We snappen u volledig. De verwarming thuis is niet meer te betalen dankzij Rutte IV en de bossen liggen vol omgewaaide bomen en overig waaihout. En dan komt de Nederlander in u boven. U hebt er pas in de winter van 2024 wat aan, want goed haardhout moet minstens twee jaar drogen. Miscchien denkt u: maar ik help toch het bos mee opruimen, en dan zijn de bospaadjes weer vrij voor alle wandelaars en mountainbikers. Mooie smoes. MAAR HET MAG NIET. Het is stroperij, en u kunt er een maand de bak voor in draaien (wel lekker warm daar). Dus laat liggen dat hout. Want alles is voor Jetten, alles is voor Jetten...